Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО

Посол Угорщини в Україні заявив, що його країна блокувала прагнення України вступити до НАТО тільки для того, аби привернути увагу до своїх вимог про навчання угорською в закарпатських школах

Угорщина використовувала питання вступу України до НАТО для вирішення власних претензій

Якщо Україна досі планує вступати до Північноатлантичного альянсу, Угорщина не буде проти. Про це посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив у інтерв’ю «Еспресо».

Ійдярто пояснив, що його країна не мала претензій щодо вступу України до НАТО, а блокування північноатлантичних прагнень України було пов’язане із іншими питаннями.

«Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти», – зізнався дипломат.

Іштван Ійдярто заявив, що таким чином Угорщина намагалася послати Україні сигнал про те, що НАТО – це не тільки військова організація: «Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії альянсу».

Але щодо бажання України вступити до Північноатлантичного альянсу Угорщина не має жодних заперечень. «Якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього», – запевнив угорський посол.

Нагадаємо, кілька днів тому секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про плани президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну і хотіла заволодіти частиною українських територій.

Посольство Угорщини в Україні відповіло, що ці звинувачення є неправдивими та необґрунтованими.

Також Угорщина заявила, що блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти.