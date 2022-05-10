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    Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО

    Посол Угорщини в Україні заявив, що його країна блокувала прагнення України вступити до НАТО тільки для того, аби привернути увагу до своїх вимог про навчання угорською в закарпатських школах - Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО
    Посол Угорщини в Україні заявив, що його країна блокувала прагнення України вступити до НАТО тільки для того, аби привернути увагу до своїх вимог про навчання угорською в закарпатських школах
    фото: «Еспресо»

    Угорщина використовувала питання вступу України до НАТО для вирішення власних претензій

    Якщо Україна досі планує вступати до Північноатлантичного альянсу, Угорщина не буде проти. Про це посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив у інтерв’ю «Еспресо».

    Ійдярто пояснив, що його країна не мала претензій щодо вступу України до НАТО, а блокування північноатлантичних прагнень України було пов’язане із іншими питаннями.

    «Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти», – зізнався дипломат.

    Іштван Ійдярто заявив, що таким чином Угорщина намагалася послати Україні сигнал про те, що НАТО – це не тільки військова організація: «Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії альянсу».

    Але щодо бажання України вступити до Північноатлантичного альянсу Угорщина не має жодних заперечень. «Якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього», – запевнив угорський посол.

    Нагадаємо, кілька днів тому секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про плани президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну і хотіла заволодіти частиною українських територій.

    Посольство Угорщини в Україні відповіло, що ці звинувачення є неправдивими та необґрунтованими.

    Також Угорщина заявила, що блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти.

    Теги: росія окупанти НАТО війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО