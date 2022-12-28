У столиці Сербії з'явився подарунок путінської влади, який охороняють молодики (фото)

Ця ялинка – не вияв любові та поваги, а цинічний інструмент російської пропаганди

На знак дружби Москви та Белграда у місті встановили російську ялинку

Новорічну ялинку, подарунок Сербії від Росії, поставили на вулиці Князя Михайлова в центрі Белграда. Про це повідомляє місцеве видання FoNet.

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Біля святкового дерева стоять троє чоловіків, які на запитання кореспондента, що вони роблять, відповідають, що «свою роботу».

«Ми охороняємо ялинку, підходити і знімати заборонено», – сказали невідомі.

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Навколо ялинки стоять дерев'яні будиночки, де продають чай, традиційні російські страви та сувеніри.

На це відреагувала асоціація «Росіяни, українці, білоруси і серби разом проти війни» (РУБС) й засудила встановлення новорічної ялинки в центрі Белграда, яка є подарунком від Російської Федерації.

«Ця ялинка – не вияв любові та поваги, а цинічний інструмент російської пропаганди. Тому просимо прибрати його на знак поваги до жертв агресії», – заявило об’єднання.

Учасники асоціації нагадали, що під час агресії Росії кілька сотень українських дітей, убитих за попередні десять місяців, не побачили новорічних свят, а «мільйони українців святкували Різдво в повній темряві та без опалення, саме через наміри РФ знищити електроенергетичну систему країни».

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Різдвяна ялинка перебуватиме в Белграді до 27 січня 2023 року.

До слова, окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга. Ще одну ялинку встановили у парку «Веселка», що на проспекті Перемоги у Маріуполі. Це дерево окупованому місту влада Тульської області.

Нагадаємо, Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово – конфлікт між країнами розпалює Путін.

Крім того, Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Як відомо, Сербія заганяє себе у російську пастку, тож Україна повинна визнати Косово.

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Раніше глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС, а для його країни «дружба з РФ є найважливішою».