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Глава МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба з РФ є найважливішою»

Альона Боженко
glavcom.ua
Глава МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба з РФ є найважливішою»
Глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС
фото ілюстративне

Сербський очільник МВС заявив, що для його країни «дружба з Росією є найважливішою, і без неї Сербія ризикує фізично зникнути»

Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що його країні слід якомога швидше визнати, що Європейський Союз «не хоче» приймати її і що Сербії там «не місце». Водночас, на його думку, «дружба з Росією є найважливішою». Про це він сказав в інтерв'ю сербському виданню Večernje Novosti.

За його словами, судячи з шаленого шантажу, якому Брюссель піддає Сербію, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську і накласти санкції на Росію, ЄС «не хоче» Сербію.

«Питання не в тому, чи хочемо ми вступити в ЄС, а в тому, чи хоче ЄС Сербію. Судячи з того божевільного шантажу, якому нас піддають, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську і ввести санкції проти Росії, ми їм не потрібні. Чим раніше ми визнаємо, що ми їм не потрібні і що ми їм не належимо, тим краще для нас буде. Ставлення до ЄС – це питання не емоцій, а раціональних рішень», – заявив Вулін.

Вулін також заявив, що Європейський Союз як альянс іде у минуле, оскільки зі втратою політичної незалежності країни Євросоюзу стали територіями, а не державами.

Глава МВС Сербії також заявив, що для його країни «дружба з Росією є найважливішою, і без неї Сербія ризикує фізично зникнути».

«Ніхто із тих, хто любив Росію, не ненавидів Сербію, але кожен, хто ненавидів Росію, ненавидів і Сербію. Відносини з РФ, Китаєм та іншими вільними країнами, які приймають нас без шантажу та умов, – майбутнє Сербії. Чому ми маємо бути географічно частиною будь-якого альянсу?» – резюмував Вулін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія, відповідно до міжнародного права, не визнаватиме результати фейкового «референдуму», який організувала Росія на тимчасово окупованих територіях України.

Також стало відомом, що Сербія, яка від самого початку повномасштабної війни в Україні підтримувала кремлівську владу і була однією з тих країн, які виступали проти введення економічних санкцій з боку ЄС, готова відмовитися від російських енергоносіїв і знайти їм заміну в інших країнах.

Теги: Сербія санкції росія

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