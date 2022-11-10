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Стало відомо, за яких умов Сербія запровадить санкції проти Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, за яких умов Сербія запровадить санкції проти Росії
Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Сербія на даний момент не планує вводити санкції проти Росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча». Про це, як повідомляє Pink, Вучич сказав у четвер у Парижі після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Сербський президент нагадав, як після початку повномасштабного вторгнення Росії скликав засідання Ради безпеки країни.

«Скажу по секрету: нас було в залі семеро чи восьмеро – від прем’єр-міністерки й так далі. Жоден журналіст про це не писав: я особисто, від руки написав рішення (Ради безпеки), і після того їх надрукували. Ці висновки – це життя Сербії і моє життя. Вони пережили 270 днів найскладнішого тиску в сучасній історії Сербії. Вони – суть, наша основа. І вони зокрема не про те, щоб проводити політику санкцій проти тих, хто захистив нас у 2015 році», – сказав Вучич.

«Ми можемо відмовитися від цього, якщо над нашими головами зависне меч, і я не буду приховувати цього від народу. Над нами зараз меч не висить, і я знаю, це непросто, і ніхто не знає цього краще, ніж я», – додав він.

Нагадаємо, раніше Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори.

Читайте також: Вучич оголосив позицію Сербії щодо путінських «референдумів» в Україні

Теги: росія санкції Сербія

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