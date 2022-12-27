Путін розпалює конфлікт між Сербією та Косовим – глава МВС

Глава МВС Косова переконаний, що саме Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності і віддає наказ про зведення нових барикад

Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Швечла, пише Reuters.

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«Саме Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності і віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують громадян сербської національності, які проживають у Косові», – заявив глава МВС Косова.

У понеділок, 26 грудня, сербські військовослужбовці були приведені у стан підвищеної бойової готовності.

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Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

Також повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.