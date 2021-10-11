Новий канцлер Австрії Шалленберг склав присягу

Церемонія приведення до присяги канцлера Австрії Александера Шалленберга у палаці Хофбург у Відні

Новий канцлер Австрії раніше очолював МЗС

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен привів до присяги нового канцлера Александера Шалленберга та нового главу МЗС Міхаеля Лінхарта. Церемонія відбулась 11 жовтня у президентській канцелярії в палаці Хофбург у Відні.

Тепер вже ексглава МЗС Шалленберг також п'ять років своєї дипломатичної кар'єри був керівником юридичного відділу австрійського представництва ЄС в Брюсселі. Ван дер Беллен заявив, що це «хороша передумова» для федерального канцлера, назвавши його «переконаним європейцем».

«Будучи високопоставленим дипломатом і міністром закордонних справ, ви знаєте напевно, як привести до спільного знаменника найрізноманітніші позиції», – сказав Ван дер Беллен.

Президент також звільнив Себастьяна Курца, який не був присутній на церемонії, від обов'язків канцлера, а Шалленберга – з посади глави МЗС.

Вітаючи Лінхарта з призначенням на пост міністра закордонних справ, Ван дер Беллен нагадав, що його кандидатуру запропонував віцеканцлер і лідер «Зелених» Вернер Коглер. До цього Лінхарт служив послом у Франції.

Шалленберг представляє Австрійську народну партію (АНП). Він очолював МЗС з 2019 року.

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня. Політик вирішив залишити пост через звинувачення в корупції: щодо нього триває розслідування за підозрою у зловживанні довірою та хабарництві.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою у зловживанні довірою та хабарництві.