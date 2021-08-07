Хто головний союзник країни агресора в Європі? Путін проговорився

Путін назвав одного з ключових партнерів Росії в Європі

«Ми і надалі будемо всіляко підтримувати збільшення взаємних інвестиційних потоків, знімати всілякі бар’єри для капіталовкладень» – Путін

Президент Росії Путін назвав Австрію одним з ключових партнерів країни в Європі. Його слова передає ТАСС.

За словами російського президента, австрійські компанії давно і впевнено працюють на російському ринку. Всього в Росії ведуть бізнес близько 1,5 тисяч компаній з Австрії, а обсяг накопичених інвестицій становить $6 мільярдів. Велика їх частина вкладена в обробні виробництва, технологічні галузі, включаючи машинобудування, енергетику, транспорт. «Не менший потік і з боку Росії в австрійську економіку», – додав Путін.

Крім того, партнерство країн підтверджується участю австрійських представників в Петербурзькому економічному форумі та виступом канцлера Австрії Себастьяна Курца на його пленарному засіданні, зазначив Путін.

«Ми і надалі будемо всіляко підтримувати збільшення взаємних інвестиційних потоків, знімати всілякі бар’єри для капіталовкладень», – запевнив він.

За його словами, це відкриє можливості для створення нових робочих місць і сучасних виробництв, дозволить швидше відновлювати ділові зв’язки, а також подолати негативні наслідки пандемії.

У квітні Себастьян Курц виступив проти нових санкцій щодо Росії.

На думку австрійського лідера, введення додаткових обмежень як самоцілі буде помилковим. Політик також закликав сторони до діалогу і деескалації.

Нагадаємо, Меркель пояснила, чому вона хоче налагодити діалог із Путіним.