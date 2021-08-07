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    Хто головний союзник країни агресора в Європі? Путін проговорився

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    Путін назвав одного з ключових партнерів Росії в Європі - Хто головний союзник країни агресора в Європі? Путін проговорився

    Путін назвав одного з ключових партнерів Росії в Європі

    Фото з відкритих джерел

    «Ми і надалі будемо всіляко підтримувати збільшення взаємних інвестиційних потоків, знімати всілякі бар’єри для капіталовкладень» – Путін

    Президент Росії Путін назвав Австрію одним з ключових партнерів країни в Європі. Його слова передає ТАСС.

    За словами російського президента, австрійські компанії давно і впевнено працюють на російському ринку. Всього в Росії ведуть бізнес близько 1,5 тисяч компаній з Австрії, а обсяг накопичених інвестицій становить $6 мільярдів. Велика їх частина вкладена в обробні виробництва, технологічні галузі, включаючи машинобудування, енергетику, транспорт. «Не менший потік і з боку Росії в австрійську економіку», – додав Путін.

    Крім того, партнерство країн підтверджується участю австрійських представників в Петербурзькому економічному форумі та виступом канцлера Австрії Себастьяна Курца на його пленарному засіданні, зазначив Путін.

    «Ми і надалі будемо всіляко підтримувати збільшення взаємних інвестиційних потоків, знімати всілякі бар’єри для капіталовкладень», – запевнив він.

    За його словами, це відкриє можливості для створення нових робочих місць і сучасних виробництв, дозволить швидше відновлювати ділові зв’язки, а також подолати негативні наслідки пандемії.

    У квітні Себастьян Курц виступив проти нових санкцій щодо Росії.

    На думку австрійського лідера, введення додаткових обмежень як самоцілі буде помилковим. Політик також закликав сторони до діалогу і деескалації.

    Нагадаємо, Меркель пояснила, чому вона хоче налагодити діалог із Путіним.

    Теги: Австрія Путін бізнес президент Себастьян Курц
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    Хто головний союзник країни агресора в Європі? Путін проговорився