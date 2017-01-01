Новий парламент Каталонії вперше збереться 17 січня

Затвердження кандидатури голови уряду Каталонії має відбутися упродовж десяти днів з моменту першого засідання парламенту

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликав перше засідання новообраного парламенту Каталонії, яке має відбутися 17 січня. Про це він заявив у п’ятницю, 29 грудня, у своєму зверненні до іспанців.На засіданні депутати парламенту мають висунути кандидата на посаду голови регіонального уряду, яку раніше обіймав усунутий від влади Карлес



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Парламент Каталонії

Затвердження кандидатури голови уряду Каталонії має відбутися упродовж десяти днів з моменту першого засідання парламенту

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликав перше засідання новообраного парламенту Каталонії, яке має відбутися 17 січня. Про це він заявив у п’ятницю, 29 грудня, у своєму зверненні до іспанців.

На засіданні депутати парламенту мають висунути кандидата на посаду голови регіонального уряду, яку раніше обіймав усунутий від влади Карлес Пучдемон.

За словами Рахоя, затвердження кандидатури голови уряду має відбутися упродовж десяти днів з моменту першого засідання парламенту.

«Я сподіваюся, що ми якомога швидше отримаємо каталонський уряд, який буде відкритим до діалогу, і спроможним представляти усіх каталонців, а не лише половину з них», - заявив Рахой, якого цитує агенція Reuters.

Рахой назвав «абсурдною» ідею, що усунутий від влади Пучдемон може керувати урядом з Бельгії.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Каталонії завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Більшість здобули три партії, які виступають за самостійність Каталонії. Загалом вони отримали 70 зі 135 депутатських мандатів.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликав перше засідання новообраного парламенту Каталонії, яке має відбутися 17 січня. Про це він заявив у п’ятницю, 29 грудня, у своєму зверненні до іспанців.

На засіданні депутати парламенту мають висунути кандидата на посаду голови регіонального уряду, яку раніше обіймав усунутий від влади Карлес Пучдемон. За словами Рахоя, затвердження кандидатури голови уряду має відбутися упродовж десяти днів з моменту першого засідання парламенту.

«Я сподіваюся, що ми якомога швидше отримаємо каталонський уряд, який буде відкритим до діалогу, і спроможним представляти усіх каталонців, а не лише половину з них», - заявив Рахой, якого цитує агенція Reuters.

Рахой назвав «абсурдною» ідею, що усунутий від влади Пучдемон може керувати урядом з Бельгії.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Каталонії завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Більшість здобули три партії, які виступають за самостійність Каталонії. Загалом вони отримали 70 зі 135 депутатських мандатів.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном.

Джерело: DW