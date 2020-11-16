Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Лідерка «Партії дій» та солідарності (PAS) Майя Санда з перемога на виборах президента Молдови

З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою, – президент

Президент Володимир Зеленський привітав колишню голову уряду Молдови, лідерку «Партії дій» та солідарності (PAS) Майю Санду з перемогою на виборах президента.

«З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів», – ідеться в повідомленні Зеленського у твітері.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Молдови Майя Санду перемогла на президентських виборах чинного главу держави, проросійського політика Ігоря Додона.

ЦВК опрацювала понад 99% протоколів: Санду набрала 57% голосів, а Додон — 43%.

Також нагадаємо, що за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою