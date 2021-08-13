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    Образились за свиней: МВС Росії заборонило експослу Азербайджану в'їзд в країну на 50 років

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    Колишньому послу Азербайджану Ісфандіяру Вагабзаде заборонили в'їзд в Росію на 50 років - Образились за свиней: МВС Росії заборонило експослу Азербайджану в'їзд в країну на 50 років
    Колишньому послу Азербайджану Ісфандіяру Вагабзаде заборонили в'їзд в Росію на 50 років
    Фото: Скрін відео

    Вагабзаде назвав «свинями» російських солдатів

    МВС Росії заборонило колишньому послу Азербайджану в Білорусі, Молдові і Пакистані Ісфандіяру Вагабзаде в'їзд в країну на 50 років після його висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Про це повідомляється на сайті відомства.

    У російському відомстві попередили, що іноземних громадян, які закликають до деструктивних дій щодо Росії, її жителів і співвітчизників, які проживають за кордоном, не пускатимуть на територію країни. Це пояснили тим, що їх перебування в Росії може загрожувати громадському порядку і безпеці.

    Вагабзаде записав відеозвернення до Жириновського напередодні, 10 серпня. Він пояснив, що його образили слова політика про роль Росії в становленні державності Азербайджану.

    «Володя, слухай, жирна свиня, старий осел. Ти смердиш, як свиня. І смердить твоя нація», - сказав експосол.

    Крім того, Вагабзаде назвав «свинями» російських солдатів, які перебувають в Ірані.

    Він додав, що в радянські часи встиг виконати свій «окупаційний борг» в Афганістані і розповів, як азербайджанці вмирають з голоду заради росіян.

    За його словами, кожен день з Азербайджану до Росії направляють ікру, рибу, гроші, а самі жителі республіки в цей час «вмирають з голоду».

    У відповідь на це Жириновський зажадав порушити проти Вагабзаде кримінальну справу і назвав судження колишнього дипломата середньовічними.

    До слова, на кордоні Азербайджану і Вірменії розмістили російських прикордонників. Зокрема, вони знаходяться в селищі Воскепар Тавушської області Вірменії.

    Теги: Росія МВС Азербайджан
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    Образились за свиней: МВС Росії заборонило експослу Азербайджану в'їзд в країну на 50 років