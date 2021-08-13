Вибух автобуса в Росії: одна людина померла і 16 постраждалих

Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації

Жінка, яка постраждала під час вибуху автобуса в Воронежі, померла в реанімації, кількість поранених збільшилася до 16 осіб. Про це повідомляє регіональний департамент охорони здоров'я.

«13 осіб перебувають у ЛШМД №1. Стан трьох людей важкий (знаходяться в реанімації, одна людина в операційній). Стан п'ятьох – середнього ступеня тяжкості, двох – ближче до задовільного, ще двом людям госпіталізація не знадобилася. Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 12 людей постраждали під час вибуху газу в автобусі в Воронежі. В результаті події автобус ПАЗ повністю згорів, пожежники ліквідували загоряння. Подробиці події уточнюються.

До слова, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

Джерело: РИА Новости