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    Вибух автобуса в Росії: одна людина померла і 16 постраждалих

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    У Росії вибухнув пасажирський автобус - Вибух автобуса в Росії: одна людина померла і 16 постраждалих
    У Росії вибухнув пасажирський автобус
    Фото: РИА Новости

    Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації

    Жінка, яка постраждала під час вибуху автобуса в Воронежі, померла в реанімації, кількість поранених збільшилася до 16 осіб. Про це повідомляє регіональний департамент охорони здоров'я.

    «13 осіб перебувають у ЛШМД №1. Стан трьох людей важкий (знаходяться в реанімації, одна людина в операційній). Стан п'ятьох – середнього ступеня тяжкості, двох – ближче до задовільного, ще двом людям госпіталізація не знадобилася. Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що 12 людей постраждали під час вибуху газу в автобусі в Воронежі. В результаті події автобус ПАЗ повністю згорів, пожежники ліквідували загоряння. Подробиці події уточнюються.

    До слова, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

    Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

    Джерело: РИА Новости

    Теги: вибух Росія ДТП жінка
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    Вибух автобуса в Росії: одна людина померла і 16 постраждалих