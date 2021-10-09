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    Обвал будинку в Батумі: у Грузії оголосили жалобу (відео)

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    Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі - Обвал будинку в Батумі: у Грузії оголосили жалобу (відео)
    Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі
    Фото: newsgeorgia.ge

    Кількість загиблих внаслідок обвалу зросла до восьми

    У Батумі рятувальники дістали з-під завалів будинку ще двох загиблих. Інформацію про це Першому каналу Грузії підтвердили у службі управління надзвичайними ситуаціями, повідомляє Грузія online.

    Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами імовірно залишається ще одна людина. На цей час кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку в Батумі становить восьмеро осіб.

    У клініці залишається один врятований з-під завалів – 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як тяжкий.

    У зв'язку з трагедією прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня в Грузії днем жалоби. Також він висловив співчуття членам сімей та родичів загиблих і пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим.

    Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

    Момент часткового обвалення житлового будинку в Батумі потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднені в ніч на суботу, 9 жовтня, в Twitter.

    На ролику видно, як стіна будівлі починає повільно руйнуватися знизу, а потім падає вся. Жертвою події ледь не став чоловік, який перебував поблизу.

    Як повідомлялося, удень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку, до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників.

    Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Слідство вважає, що причиною трагедії стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться «з грубим порушенням правил безпеки».

    Теги: Грузія держава рятувальники Twitter чоловік час
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    Обвал будинку в Батумі: у Грузії оголосили жалобу (відео)