Обвал будинку в Батумі: у Грузії оголосили жалобу (відео)

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі

Кількість загиблих внаслідок обвалу зросла до восьми

У Батумі рятувальники дістали з-під завалів будинку ще двох загиблих. Інформацію про це Першому каналу Грузії підтвердили у службі управління надзвичайними ситуаціями, повідомляє Грузія online.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами імовірно залишається ще одна людина. На цей час кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку в Батумі становить восьмеро осіб.

У клініці залишається один врятований з-під завалів – 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як тяжкий.

У зв'язку з трагедією прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня в Грузії днем жалоби. Також він висловив співчуття членам сімей та родичів загиблих і пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

Момент часткового обвалення житлового будинку в Батумі потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднені в ніч на суботу, 9 жовтня, в Twitter.

На ролику видно, як стіна будівлі починає повільно руйнуватися знизу, а потім падає вся. Жертвою події ледь не став чоловік, який перебував поблизу.

Rescatistas buscan sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en la ciudad costera de Batumi, en Georgia, el cual dejó hasta 15 personas atrapadas entre los escombros.



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Video: @dkirvalidze pic.twitter.com/EXq7E4AJHY — Uni2Noticias (@Uni2Noticias) October 8, 2021

Як повідомлялося, удень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку, до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Слідство вважає, що причиною трагедії стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться «з грубим порушенням правил безпеки».