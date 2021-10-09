Альбом українського гурту вилучили з музичного сервісу після скарги бойовика Прілєпіна

Гурту «Пирятин» вдалося владнати ситуацію та повернути альбом на Spotify

Альбом «Атентат» українського гурту «Пирятин» вилучали з музичного стрімінгового сервісу Spotify після скарги росіян. Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту в Facebook.

Першим зі скаргою у соцмережі виступив російський письменник, скандальний міжнародний бойовик «ЛДНР», Захар Прілєпін. Росіянину не сподобалося, що у тексті пісень альбому, який йому скинули «прихильники» з сервісу Яндекс.Музыка, громадян Росії називають «москалями». Згодом лідер гурту Іван Семесюк заявив у Facebook, пісню, про яку писав Прілєпін, видалили зі Spotify і Deezer.

«З подачі відомого міжнародного терориста Захара Прілєпіна нашу «Арту» завалили масовими скаргами. Весь цей час пісня була доступна також й на російській Яндекс.Музыка, тому люди доброї волі, які все ж таки трапляються в Росії, теж могли тихо радіти під гімн українських артилеристів», – написав Семесюк.

Увага! У пісні присутня ненормативна лексика!

Він пояснив, що «Арта» народилася у відповідь на прямий запит українських бійців – «запит на бадьору пісню без скиглення та пафосної нудотини, без молитв, янголів та хлопчиків, натомість з мочиловом лаптєй».

Музикант зауважив, що тільки на YouTube пісня має понад мільйон переглядів.

Зазначається, що альбом наразі вдалося повернути на платформу через несподіване заступництво офісу Східної Європи у Москві.

Раніше одіозна українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині.