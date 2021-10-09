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    Альбом українського гурту вилучили з музичного сервісу після скарги бойовика Прілєпіна

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    Гурт&nbsp;&laquo;Пирятин&raquo; запевняє, що написав пісню&nbsp;&laquo;Арта&raquo; на вимогу українських вояків - Альбом українського гурту вилучили з музичного сервісу після скарги бойовика Прілєпіна
    Гурт «Пирятин» запевняє, що написав пісню «Арта» на вимогу українських вояків
    Фото: «Пирятин»/Facebook

    Гурту «Пирятин» вдалося владнати ситуацію та повернути альбом на Spotify

    Альбом «Атентат» українського гурту «Пирятин» вилучали з музичного стрімінгового сервісу Spotify після скарги росіян. Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту в Facebook.

    Першим зі скаргою у соцмережі виступив російський письменник, скандальний міжнародний бойовик «ЛДНР», Захар Прілєпін. Росіянину не сподобалося, що у тексті пісень альбому, який йому скинули «прихильники» з сервісу Яндекс.Музыка, громадян Росії називають «москалями». Згодом лідер гурту Іван Семесюк заявив у Facebook, пісню, про яку писав Прілєпін, видалили зі Spotify і Deezer.

    «З подачі відомого міжнародного терориста Захара Прілєпіна нашу «Арту» завалили масовими скаргами. Весь цей час пісня була доступна також й на російській Яндекс.Музыка, тому люди доброї волі, які все ж таки трапляються в Росії, теж могли тихо радіти під гімн українських артилеристів», – написав Семесюк.

    Увага! У пісні присутня ненормативна лексика!

    Він пояснив, що «Арта» народилася у відповідь на прямий запит українських бійців – «запит на бадьору пісню без скиглення та пафосної нудотини, без молитв, янголів та хлопчиків, натомість з мочиловом лаптєй».

    Музикант зауважив, що тільки на YouTube пісня має понад мільйон переглядів.

    Зазначається, що альбом наразі вдалося повернути на платформу через несподіване заступництво офісу Східної Європи у Москві.

    Раніше одіозна українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині.

    Теги: Яндекс Facebook письменник музыка співачка YouTube час гімн Spotify пісня
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    Альбом українського гурту вилучили з музичного сервісу після скарги бойовика Прілєпіна