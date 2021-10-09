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    Під час нічної бійки на Львівщині вбили 45-річного бізнесмена

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    Конфлікт почався із розпиття алкоголю - Під час нічної бійки на Львівщині вбили 45-річного бізнесмена
    Конфлікт почався із розпиття алкоголю
    Фото з відкритих джерел

    За попередньою інформацією, чоловікові нанесли сім ножових поранень

    У селі Великі Грибовичі, що входять до складу Львівської територіальної громади, пізно ввечері 8 жовтня сталася масова бійка, у результаті якої загинув 45-річний місцевий мешканець, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні. Про це повідомляє zaxid.net.

    За даними видання, інцидент стався приблизно о 22:00 біля супермаркету «Рукавичка», де двоє місцевих мешканців розпивали алкогольні напої. До них підійшов інший чоловік, з яким вони почали сваритися і нібито його образили.

    Чоловік пішов геть і через деякий час повернувся ще двома чоловіками, після чого розпочалася масова бійка. У результаті був вбитий 45-річний місцевий підприємець Володимир Раїнчак. За попередньою інформацією, йому нанесли сім ножових поранень. Іншого пораненого госпіталізували в Дублянську міську лікарню. Пізніше у Telegram-чаті «Варта1» депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що другий чоловік також помер.

    У поліції підтвердили факт вбивства у Великих Грибовичах, проте відмовились оприлюднювати подробиці. За інформацією джерел zaxid.net, убивцю ще розшукують, він має психічні розлади.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла терактам у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники мали намір підпалити генконсульство сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча. Учасники намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дискредитації України на міжнародній арені.

    Нагадаємо, СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим.

    Теги: СБУ ЛНР депутат вбивство чоловік час Ігор Зінкевич
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    Під час нічної бійки на Львівщині вбили 45-річного бізнесмена