У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей
На місце події приїхали рятувальники та медики
У грузинському місті Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очевидців, інциденту передував вибух, повідомляє видання «Новости Грузия».
У місцевих ЗМІ вказують, що є жертви, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Припускається, що під уламками можуть бути люди.
Наразі на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога та поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.
Будівля була побудована у 80-ті роки минулого століття. Причина обвалу з'ясовується.