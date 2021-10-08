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    У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей

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    Під руїнами будинку можуть бути люди - У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей
    Під руїнами будинку можуть бути люди
    фото з грузинських ЗМІ

    На місце події приїхали рятувальники та медики

    У грузинському місті Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очевидців, інциденту передував вибух, повідомляє видання «Новости Грузия».

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    У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей
    У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей
    У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей

    У місцевих ЗМІ вказують, що є жертви, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Припускається, що під уламками можуть бути люди.

    Наразі на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога та поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

    Будівля була побудована у 80-ті роки минулого століття. Причина обвалу з'ясовується.

    Теги: вибух трагедія аварія рятувальники поліція будинок Грузия
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    У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей