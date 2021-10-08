У Батумі обвалився будинок, під завалами шукають людей

Під руїнами будинку можуть бути люди

На місце події приїхали рятувальники та медики

У грузинському місті Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очевидців, інциденту передував вибух, повідомляє видання «Новости Грузия».

У місцевих ЗМІ вказують, що є жертви, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Припускається, що під уламками можуть бути люди.

Наразі на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога та поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

Будівля була побудована у 80-ті роки минулого століття. Причина обвалу з'ясовується.