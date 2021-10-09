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    Обвал будинку в Батумі: поліція назвала причини

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    Обвалення будинку в центрі Батумі сталося 8 жовтня - Обвал будинку в Батумі: поліція назвала причини
    Обвалення будинку в центрі Батумі сталося 8 жовтня
    Фото: dw.com

    Затримано 46-річного власника квартири на першому поверсі, який робив ремонт

    Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Слідство вважає, що причиною трагедії стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться «з грубим порушенням правил безпеки». Про це повідомляє видання «Новини-Грузія».

    За даними відомства, затримано 46-річного власника квартири на першому поверсі, а також двох робітників, найнятих ним, 30-річного та 59-річного.

    «За дорученням власника і з грубим порушенням правил безпеки вони проводили в квартирі будівельно-ремонтні роботи, які, імовірно, викликали обвалення одного з під'їздів житлового будинку 8 жовтня», – сказано в заяві МВС.

    Нагадаємо, обвалення будинку в центрі Батумі сталося 8 жовтня. Пошуково-рятувальна операція на місці обвалення житлового будинку в Батумі триває. За неуточненою інформацією, під уламками залишаються четверо людей.

    Напередодні ввечері двох людей дістали живими. Пізніше рятувальники виявили під завалами ще п'ять тіл. ЗМІ повідомляють, що серед загиблих як мінімум двоє неповнолітніх.

    Теги: МВС ЗМІ ремонт рятувальники поліція
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    Обвал будинку в Батумі: поліція назвала причини