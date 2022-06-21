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  4. Очільник МВС Латвії заявив про втому суспільства від українських біженців
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    Соціум

    Очільник МВС Латвії заявив про втому суспільства від українських біженців

    На сьогодні до Латвії прибуло від 32 до 33 тис. українських біженців - Очільник МВС Латвії заявив про втому суспільства від українських біженців
    На сьогодні до Латвії прибуло від 32 до 33 тис. українських біженців
    фото: LETA

    Латвія постала перед труднощами щодо розміщення біженців із України

    Глава МВС Латвії Кристапс Еклонс заявив, що суспільство і підприємці відчувають втому від прийому біженців із України. Про це повідомляє портал Delfi.

    За словами латвійського міністра, одразу після вторгнення Росії в Україну у багатьох були надії на те, що війна скоро закінчиться і все вирішиться, але цього не сталося, тому ентузіазм згас, настала втома, що по-людськи можна зрозуміти.

    Еклонс не приховує, що з низки самоврядувань надходять сигнали про труднощі з розміщенням біженців. Також, за його словами, від допомоги українським біженцям відмовляється і бізнес.

    «Навіть за збереження існуючого фінансування є підприємці, які кажуть: «ні, ми припиняємо», і тому нам потрібно шукати інші рішення», – сказав він.

    Глава МВС закликав латвійців розглядати можливості розміщення у себе біженців із України в приватному порядку. На запитання, чи є у країни можливості розміщувати українських біженців, наприклад, у студентських готелях, Еклонс відповів, що скоро ці приміщення знадобляться самим студентам.

    «Питання дуже широке, і саме так воно і вирішується – у співпраці з самоврядуваннями, Міністерством добробуту, Міністерством економіки та Міністерством охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку вишукуються всі можливі рішення, щоб ми були готові змінювати правила гри», – сказав міністр.

    За даними Міністерства внутрішніх справ інформації, на сьогодні до Латвії прибуло від 32 до 33 тис. українських біженців, з яких близько 12 тис. розміщено у державному чи муніципальному житлі, а решта знайшли житло самі.

    Нагадаємо, за даними ООН, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, становить понад 3 млн.

    Загалом, за даними ООН, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно в 4,9 млн осіб, зокрема в Росію – понад 1,2 млн осіб.

    Раніше латвійська поліція затримала чоловіка, який напав на юнака з українським прапором. Напад стався в Ризі наприкінці травня. Водій BMW вийшов зі свого авто та наніс тілесні ушкодження юнакові 2003 року народження. На плечах у хлопця був накинутий прапор України. Після інциденту водій поїхав з місця події.

    Теги: війна Латвія Україна біженці
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    Очільник МВС Латвії заявив про втому суспільства від українських біженців