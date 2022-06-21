Очільник МВС Латвії заявив про втому суспільства від українських біженців

На сьогодні до Латвії прибуло від 32 до 33 тис. українських біженців

Латвія постала перед труднощами щодо розміщення біженців із України

Глава МВС Латвії Кристапс Еклонс заявив, що суспільство і підприємці відчувають втому від прийому біженців із України. Про це повідомляє портал Delfi.

За словами латвійського міністра, одразу після вторгнення Росії в Україну у багатьох були надії на те, що війна скоро закінчиться і все вирішиться, але цього не сталося, тому ентузіазм згас, настала втома, що по-людськи можна зрозуміти.

Еклонс не приховує, що з низки самоврядувань надходять сигнали про труднощі з розміщенням біженців. Також, за його словами, від допомоги українським біженцям відмовляється і бізнес.

«Навіть за збереження існуючого фінансування є підприємці, які кажуть: «ні, ми припиняємо», і тому нам потрібно шукати інші рішення», – сказав він.

Глава МВС закликав латвійців розглядати можливості розміщення у себе біженців із України в приватному порядку. На запитання, чи є у країни можливості розміщувати українських біженців, наприклад, у студентських готелях, Еклонс відповів, що скоро ці приміщення знадобляться самим студентам.

«Питання дуже широке, і саме так воно і вирішується – у співпраці з самоврядуваннями, Міністерством добробуту, Міністерством економіки та Міністерством охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку вишукуються всі можливі рішення, щоб ми були готові змінювати правила гри», – сказав міністр.

За даними Міністерства внутрішніх справ інформації, на сьогодні до Латвії прибуло від 32 до 33 тис. українських біженців, з яких близько 12 тис. розміщено у державному чи муніципальному житлі, а решта знайшли житло самі.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, становить понад 3 млн.

Загалом, за даними ООН, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно в 4,9 млн осіб, зокрема в Росію – понад 1,2 млн осіб.

Раніше латвійська поліція затримала чоловіка, який напав на юнака з українським прапором. Напад стався в Ризі наприкінці травня. Водій BMW вийшов зі свого авто та наніс тілесні ушкодження юнакові 2003 року народження. На плечах у хлопця був накинутий прапор України. Після інциденту водій поїхав з місця події.