Скільки українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС: дані ООН

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії із України виїхало понад 7,7 млн осіб

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом 16 червня 2022 року становила 3,207 млн. Про це повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

У порівнянні з даними від 1 червня, фіксується зростання у майже 0,5 млн осіб, зокрема за останній тиждень – 0,2 млн, значний внесок у цю цифру додало оновлення даних у Німеччині, Франції та Великій Британії.

За даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 169,5 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а в зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де число зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становило відповідно 641,39 тис. і 373,82 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, свідчить, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис. біженців з України. Виходячи з представлених даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту в цій країні.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі прибулі – 373,82 тис. з 373,97 тис. У переважній більшості інших країн картина подібна Чехії – статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що, ймовірно, пов'язано з особливістю їхнього обліку. Винятком, подібним Німеччині, є тільки Румунія – 37,83 тис. зі статусом з 90,3 тис. зафіксованих в країні біженців, Естонія – 27,49 тис. з 42,26 тис. та Італія - 97,31 тис. з 129,62 тис.

ООН також назвала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про отримання ними статусу: Молдова – 85,5 тис., Грузія – 20,39 тис., Азербайджан – 4,84 тис., Албанія – 1,53 тис., Північна Македонія – 1,21 тис., Вірменія – 0,49 тис. і Боснія та Герцеговина – 0,33 тис. Туреччина, де тижнем тому було вказано 145 тис. біженців з України, тепер з даних виключена.

Окремо варто вказати Росію і Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 230,8 тис. і 16,66 тис. осіб. В інформації ООН зазначається, що в РФ зафіксовані всі люди, що перетнули кордон, тоді як у Білорусі – 9,01 тис. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно в 4,9 млн осіб, зокрема в Росію – понад 1,2 млн осіб.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більше ніж в 7,1 млн. Крім того, близько 15,7 млн осіб, за оцінками організації, потребують гуманітарної допомоги та захисту.

Додамо, що тимчасовий захист можна отримати в будь-якій державі ЄС (крім Данії), тоді як статус біженця – тільки в тій державі, кордон якої особа перетнула вперше.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми гострими заявами на адресу німецьких політиків, спровокував скандал у інтерв’ю виданню Bild. Мельник заявив, що багато українських біженців їдуть з Німеччини додому, бо відчувають, що небажані у цій країні. Керівник українського диппредставництва натякнув, що Німеччині варто було б замислитися над тим, чому багато українців не бажають залишатися в країні. Своєю заявою український дипломат змусив німецьких чиновників виправдовуватися щодо українських біженців у Німеччині.

Також раніше повідомлялося, що влада Праги закриває центр, який приймав біженців з України. Закриття центру пов'язано з перевантаженістю чеської столиці у порівнянні з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю.