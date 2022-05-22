Невідомий у Латвії напав на юнака з прапором України

Під час ходи «За звільнення від радянської спадщини» у Ризі затримали вісьмох людей

У Ризі чоловік напав на юнака, який тримав український прапор під час ходи за звільнення країни від радянської спадщини

Латвійська поліція затримала чоловіка, який напав на юнака з українським прапором. Як пише Delfi, напад стався в Ризі у п'ятницю, 20 травня, близько 20:00 після ходи «За звільнення від радянської спадщини» неподалік від місця проведення заходу на вулиці Едуарда Смільгя.

Водій BMW вийшов зі свого авто та наніс тілесні ушкодження юнакові 2003 року народження. На плечах у хлопця був накинутий прапор України. Після інциденту водій поїхав з місця в напрямку вулиці Бариню.

Державна поліція встановила особу винуватця і те, на якій машині він пересувається. Поліцейські знайшли цю машину в одному з дворів приватного будинку, проте на авто вже був замінений номер державної реєстрації: можливо, винний намагався приховати своє місцеперебування.

Приблизно о другій годині ночі поліція і спецназ затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 1984 року народження, він переховувався за димоходом на горищі у своїй оселі. Наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Раніше затриманий вже потрапляв у поле зору поліції.

Тепер кримінальний процес розпочато за другою частиною 231-ї статті кримінального закону про хуліганство, пов'язане з нанесенням тілесних ушкоджень потерпілому. Винному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років або короткострокове позбавлення волі, а також поліцейський нагляд, громадські роботи або грошовий штраф.

Загалом, за даними Державної поліції, у зв'язку з ходою довелося затримати вісім осіб. До адміністративної відповідальності були притягнуті й дві людини, які запустили дрони.

Зазначимо, що росіяни в Європі часто нападають на українців. Так, 9 травня в Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів.

А кілька тижнів тому в Іспанії агресивні росіяни напали на чоловіка з українським прапором, який закликав зупинити війну.

Нагадаємо, що також громадяни Росії розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди). Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який ледь не цілодобово трощать рашисти.