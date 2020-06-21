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    Економіка та фінанси

    В Україну сьогодні прилетів літак ще однієї європейської авіакомпанії

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    Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях. - В Україну сьогодні прилетів літак ще однієї європейської авіакомпанії
    Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях.

    Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines прибув з Цюріха в «Бориспіль» 21 червня о 13:20

    Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines відновила регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви. Про це повідомляється на сайті аеропорту «Бориспіль».

    Зазначається, що літак авіакомпанії прибув з Цюріха в «Бориспіль» 21 червня о 13:20.

    Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях.

    «З липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, ірландський лоукостер Ryanair відновив рейси до України.

    Також найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

    Нагадаємо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

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