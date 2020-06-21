В Україну сьогодні прилетів літак ще однієї європейської авіакомпанії



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Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях.

Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines прибув з Цюріха в «Бориспіль» 21 червня о 13:20

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines відновила регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви. Про це повідомляється на сайті аеропорту «Бориспіль».

Зазначається, що літак авіакомпанії прибув з Цюріха в «Бориспіль» 21 червня о 13:20.

Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях.

«З липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, ірландський лоукостер Ryanair відновив рейси до України.

Також найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

Нагадаємо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.