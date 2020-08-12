У столиці Білорусі запрацював інтернет



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У Білорусі з 9 серпня не працював інтернет

Близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери - ЗМІ

У столиці Білорусі Мінську зранку 12 серпня запрацював інтернет.

Як повідомляє місцеве видання «Наша Ніва», близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери, доступ до яких був обмежений з неділі, 9 серпня.

У той же час відзначається, що спостерігаються проблеми з доступом до деяких сайтів.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня були проблеми з доступом до інтернету.

З України й інших країн неможливо відкрити сайти з доменом .by, у тому числі не вантажаться офіційний сайт президента Білорусі president.gov.by і сайт найбільшого державного інформаційного агентства БЕЛТА.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не відключав інтернет на тлі масових антиурядових протестів, а перебої пов'язані з втручанням з-за кордону.