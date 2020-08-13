Директор білоруської ІТ-компанії назвав ідеолога Лукашенка гнидою (відео)



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«Ви хочете зробити нас рабами», - білоруський програміст емоційно відреагував на прохання не брати участі в мітигах

Директор білоруської IT-компанії оголосив зрадником главу «Парку високих технологій»

Ідеолог Лукашенка і за сумісництвом директор «Парка високих технологій» Всеволод Янчевський є зрадником і «сциклом». Таку заяву розповсюдив в мережі директор ІТ-компанії Iomico Микола Мурзенков. Про це повідомляє Цензор.нет у своєму Twitter.

"Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади pic.twitter.com/EHHSj9qR4e — Цензор.НЕТ (@censor_net) August 13, 2020

«Кілька днів тому я отримав дзвінок з адміністрації Парку. Зрозуміло, хто дав зі накази. Зрозуміло, хто очолює Парк – це Янчевський Всеволод. Я отримав дзвінок з вимогою проведення роз’яснювальної бесіди з моїми співробіниками з метою недопущення їхньої участі в мітингах проти чинного уряду. В кінці розмови мені сказали попіклуватися про власне здоров’я і здоров’я своїх співробітників», - розповів Мурзенков.

Айтішник Мурзенков вважає помічника Лукашенка Янчевського зрадником та гнидою

«Я хочу заявити, що особисто я і кожен працівник ІТ-сектора Білорусі тебе Янчевський Всеволод будемо пам’ятати як зрадника своєї країни, який думав, що я сцикло, що айтішники та їхні керівники є сциклом. Ти що думав? Давши нам податкові преференції, загнавши нас в «Парк високих технологій», ти позбавиш нас свободи? Волевиявлення?! Ти – перший сцикло, який підтримував цей режим. Я закликаю усіх інших керівників білоруських ІТ-компаній сказати те саме: Янчевський, ти – сцикло. Ті, хто зараз підкорюється Янчевському і утискає ІТ-компанії, і ті, хто намагається зараз нас, айтішників, зробити рабами і невільними людьми, ви бачили ось це? (дістає дулю. – ред.) І ми, айтішники, і народ Білорусі ніколи це не забуде. Ти – гнида!» - заявив директор ІТ-компанії.

Всеволод В’ячеславович Янчевський (біл. Усевалад Вячаслававіч Янчеўскі) (нар. 22 квітня 1976 Борисов) - білоруський політичний і громадський діяч, помічник президента Республіки Білорусь, начальник головного ідеологічного управління Адміністрації президента Білорусі, директор Адміністрації Парку високих технологій.

Як раніше писав «Главком», у столиці Білорусі Мінську зранку 12 серпня запрацював інтернет. Як повідомляє місцеве видання «Наша Ніва», близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери, доступ до яких був обмежений з неділі, 9 серпня.