Зеленський закликав українців утриматись від поїздок до Білорусі



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У Білорусі затримано і незаконно утримуються троє українських громадян.

У Білорусі зараз дуже складна ситуація, ми це проходили в Україні, - президент

Президент Володимир Зеленський закликав українських громадян утриматись від поїздок до Білорусі через складну політичну ситуацію. Про це він сказав у четвер, 13 серпня, в розмові з журналістами під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє Укрінформ.

«У Білорусі зараз дуже складна ситуація, ми це проходили в Україні. І я дуже хочу, щоб не було там смертей, не було постраждалих і щоб влада знаходила діалог зі своїм суспільством. Але поки що ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив зараз українцям через ті складні випадки, що люди наші затримані, утриматись від поїздок до Білорусі поки там не буде більш-менш стабільна ситуація», - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що в Білорусі, за останніми даними, затримано і незаконно утримуються троє українських громадян.

МЗС України працює з білоруською владою для якнайшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

«МЗС уже зв'язалось з білоруською стороною. Там троє наших громадян затримано. Зараз ведуться перемовини. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян в Україну», - додав глава держави.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 серпня, посольство України у Білорусі надіслало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними.

Нагадаємо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.