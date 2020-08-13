Білоруська спокуса, або Щеплення для України

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

ОМОН Білорусі проти мирних громадян Фото: Tyt.by

Перші підсумки

Мовою оригіналу

Вероятно, украинские «омоновцы», сейчас, завидуют безнаказанности, удали и свободе действий свои белорусских братьев. А зависть-это плохое и опасное чувство. Особенно в условиях Украины, когда полмиллиона человек прошли горнило АТО или участвовали в боевых действиях. А главное- огромное количество оружия расползлось по Украине и попало в руки тех, кто умеет или не умеет им пользоваться.

Поэтому в Украине организацию массовых протестов или острых уличных конфликтов могут позволить только те политические силы, которые управляют обеими сторонами конфликта.

В противном случае, инициированная вспышка социально-политической напряженности в стране просто выйдет из-под контроля ее вдохновителей или заказчиков и приобретет иных выгодополучателей.

Поэтому, в ходе политической борьбы за власть в Украине, не спешите применять силу или свои легальные или нелегальные силовые ресурсы, как это сделал Лукашенко – это выглядит круто, но снижает свободу вашего маневра в будущем, ибо развязка насилия имеет свою логику развития, независимую от ее участников. Соответственно, это обстоятельство делает вас «инструментом», а не «хозяином» политической ситуации.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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