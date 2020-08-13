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    Думки вголос

    Білоруська спокуса, або Щеплення для України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    ОМОН Білорусі проти мирних громадян - Білоруська спокуса, або Щеплення для України
    ОМОН Білорусі проти мирних громадян
    Фото: Tyt.by

    Перші підсумки

    Мовою оригіналу

    Вероятно, украинские «омоновцы», сейчас, завидуют безнаказанности, удали и свободе действий свои белорусских братьев. А зависть-это плохое и опасное чувство. Особенно в условиях Украины, когда полмиллиона человек прошли горнило АТО или участвовали в боевых действиях. А главное- огромное количество оружия расползлось по Украине и попало в руки тех, кто умеет или не умеет им пользоваться.

    Поэтому в Украине организацию массовых протестов или острых уличных конфликтов могут позволить только те политические силы, которые управляют обеими сторонами конфликта.

    В противном случае, инициированная вспышка социально-политической напряженности в стране просто выйдет из-под контроля ее вдохновителей или заказчиков и приобретет иных выгодополучателей.

    Поэтому, в ходе политической борьбы за власть в Украине, не спешите применять силу или свои легальные или нелегальные силовые ресурсы, как это сделал Лукашенко – это выглядит круто, но снижает свободу вашего маневра в будущем, ибо развязка насилия имеет свою логику развития, независимую от ее участников. Соответственно, это обстоятельство делает вас «инструментом», а не «хозяином» политической ситуации.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь вибори Олександр Лукашенко протест
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