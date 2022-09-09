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Окупант стільцем побив земляка, який не оцінив його «заслуги» на війні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупант стільцем побив земляка, який не оцінив його «заслуги» на війні (відео)
фото скріншот відео

Учасників конфлікту розбороняли співробітники Росгвардії

У російській Тулі окупант, який повернувся з війни в України, побив власника піцерії, який не оцінив його «заслуги» перед державою. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Коли троє чоловіків у військовому одязі увійшли в піцерію, власник закладу сидів за одним зі столів. У одного з відвідувачів раптом виникло класичне російське питання до нього – «На що ти дивишся?». Зав'язалася невелика словесна сварка, і чоловік оголосив, що тільки недавно повернувся зі спецоперації.  Це повідомлення зовсім не вразило власника піцерії. Він сказав: «Ну і що?».

Після цього гість покинув піцерію і повернувся з другом. Ображений неуважністю, окупант взяв стілець і став бити ним господаря, а також його друга. В кінцевому підсумку співробітники Росгвардії прийшли розбивати бійку, після чого затримали всіх учасників.

Нагадаємо, в окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою.

Теги: росія окупанти бійка

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