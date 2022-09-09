Окупант стільцем побив земляка, який не оцінив його «заслуги» на війні (відео)

Учасників конфлікту розбороняли співробітники Росгвардії

У російській Тулі окупант, який повернувся з війни в України, побив власника піцерії, який не оцінив його «заслуги» перед державою. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Коли троє чоловіків у військовому одязі увійшли в піцерію, власник закладу сидів за одним зі столів. У одного з відвідувачів раптом виникло класичне російське питання до нього – «На що ти дивишся?». Зав'язалася невелика словесна сварка, і чоловік оголосив, що тільки недавно повернувся зі спецоперації. Це повідомлення зовсім не вразило власника піцерії. Він сказав: «Ну і що?».

Після цього гість покинув піцерію і повернувся з другом. Ображений неуважністю, окупант взяв стілець і став бити ним господаря, а також його друга. В кінцевому підсумку співробітники Росгвардії прийшли розбивати бійку, після чого затримали всіх учасників.

Нагадаємо, в окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою.