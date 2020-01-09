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    У світі

    Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару

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    Кадри, ймовірно, зняті зі супутника - Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару
    Кадри, ймовірно, зняті зі супутника
    Фото: Bloomberg

    Як мінімум п'ять точок на території військової бази США зазнали пошкодження

    З'явилися кадри, що показують руйнування американської бази Ейн-аль-Асад на заході Іраку після запуску по ній ракет Іраном у середу, 8 січня.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    На поширених кадрах, знятих, ймовірно, із супутника, показано, що як мінімум п'ять точок на території військової бази США зазнали пошкодження. Знімки були зроблені у середу о 7:52 за всесвітнім координованим часом (UTC).

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    Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару
    Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару
    Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару

    Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

    В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

    За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

    У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

    Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

    Ірак США військові напад ракета
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