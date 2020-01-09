Оприлюднено фото американських баз в Іраку після ракетного удару
Як мінімум п'ять точок на території військової бази США зазнали пошкодження
З'явилися кадри, що показують руйнування американської бази Ейн-аль-Асад на заході Іраку після запуску по ній ракет Іраном у середу, 8 січня.
Про це повідомляє Bloomberg.
На поширених кадрах, знятих, ймовірно, із супутника, показано, що як мінімум п'ять точок на території військової бази США зазнали пошкодження. Знімки були зроблені у середу о 7:52 за всесвітнім координованим часом (UTC).
Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.
В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.
За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.
У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.
Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.