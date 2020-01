У центрі Багдада знову лунають вибухи

За інформацією ЗМІ, посольство США в Іраку могло бути однією з цілей атаки, але в нього прямо не влучили

У середу ввечері сталося кілька гучних вибухів у «зеленій зоні» іракської столиці Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства.

Підтвердженої інформації про те, що сталося і чим були спричинені вибухи, поки немає.

Sirens from the US embassy sounding after reports that 2 rockets were fired towards the Green Zone in Baghdad#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/tsPbteBZxC