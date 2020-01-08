У центрі Багдада знову лунають вибухи



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За різними даними, йдеться про дві чи три ракети, які запустили з південного сходу Багдада

За інформацією ЗМІ, посольство США в Іраку могло бути однією з цілей атаки, але в нього прямо не влучили

У середу ввечері сталося кілька гучних вибухів у «зеленій зоні» іракської столиці Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства.

Підтвердженої інформації про те, що сталося і чим були спричинені вибухи, поки немає.

Sirens from the US embassy sounding after reports that 2 rockets were fired towards the Green Zone in Baghdad#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/tsPbteBZxC — CNW (@ConflictsW) 8 січня 2020 р.

За різними даними, йдеться про дві чи три ракети, які запустили з південного сходу Багдада.

Як повідомляє Reuters із посиланням на поліцію Багдада, в «зелену зону» потрапило три ракети.

За інформацією журналіста BBC Фераса Кірані, посольство США в Іраку могло бути однією з цілей атаки, але в нього прямо не влучили.

Про жертви не повідомлялося.

Нагадаємо, 4 січня вибух пролунав в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Зазначимо, що у середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.