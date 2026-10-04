«Остання спроба». Поранений капітан Flydubai розповів, як врятував літак після нападу

Після атаки другого пілота борт різко втратив понад 5 км висоти

Капітан рейсу Flydubai Дубай – Тель-Авів Сміт Маччхар розповів, як йому вдалося врятувати літак після нападу другого пілота з аварійною сокирою. Після атаки поранений командир лежав на підлозі кабіни, тоді як літак почав стрімко втрачати висоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC та CNN.

Інцидент стався 30 вересня під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва, на борту якого перебували понад 170 пасажирів. Приблизно через дві з половиною години після вильоту другий пілот напав на капітана з аварійною сокирою. Після цього літак різко знизився на 17 тис. футів – близько 5,2 км.

Маччхар розповів, що після нападу лежав поранений на підлозі, однак зрозумів, що літак продовжує втрачати висоту. «Я сказав собі, що маю зробити останню спробу відчинити двері зсередини», – розповів капітан.

Маччхару вдалося відчинити двері кабіни, завдяки чому туди змогли потрапити пасажири. Вони допомогли знешкодити другого пілота та взяти ситуацію під контроль. Після цього керування перебрали двоє пілотів, які перебували на борту як пасажири. Вони безпечно посадили літак у Саудівській Аравії.

Один із пасажирів рейсу, стоматолог Шота Мусаєв, розповів, що Маччхар зазнав значної крововтрати та був у критичному стані. За його словами, у пілота різко впав артеріальний тиск, після чого він знепритомнів. «Думаю, якби ми зачекали ще кілька миттєвостей, то втратили б його», – розповів Мусаєв, додавши, що кров була всюди.

Після інциденту Маччхара було госпіталізовано до місцевої лікарні, а пізніше перевезено до Абу-Дабі. За даними BBC, нині його стан стабільний. Другого пілота правоохоронці затримали після екстреної посадки літака.

Сміт Маччхар – 39-річний індійський пілот та батько двох дітей, який має понад 15 років досвіду в авіації. До Flydubai він 11 років працював в індійській авіакомпанії SpiceJet, де став старшим командиром повітряного судна. Цікаво, що спочатку Маччхар не планував пов'язувати життя з авіацією та навчався на інженера текстильної промисловості.



Згодом він вирішив стати пілотом і приблизно у 19 років вирушив на льотну підготовку до Нової Зеландії. За роки роботи Маччхар стикався з нештатними ситуаціями – зокрема, одного разу під час його рейсу пасажирка передчасно народила дитину просто на борту.

Раніше генеральний прокурор Об'єднаних Арабських Еміратів Хамад Саїф Аль Шамсі заявив, що слідство розцінює його дії як спробу вчинити теракт. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, мотиви чоловіка та його можливі зв'язки.

За даними низки міжнародних ЗМІ, другим пілотом був громадянин Оману Хамам аль-Хаммамі. Американські медіа повідомили, що під час роботи в Oman Air чоловіка нібито усунули від льотної підготовки через занепокоєння щодо його радикальних поглядів та перевели на іншу посаду в авіакомпанії.

Наразі влада Австралії також перевіряє зв'язки другого пілота з країною. За інформацією журналістів, він отримав студентську візу у 2014 році та навчався в Австралії у 2015–2017 роках.