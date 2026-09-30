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Захоплення літака Flydubai. З'явилися фото закривавленого пасажира, який зупинив пілота з ножем

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Захоплення літака Flydubai. З'явилися фото закривавленого пасажира, який зупинив пілота з ножем
Ситуація була настільки небезпечною, що деякі пасажири думали, що можуть не вижити
фото: соцмережі

Пасажири втрутилися у бійку в кабіні після того, як один із пілотів дістав ніж

В ізраїльських медіа з'явилися перші кадри з борту літака Flydubai, який 30 вересня здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії після інциденту в кабіні пілотів. На фото, які поширюють ЗМІ, видно пасажира зі слідами крові, який, за попередніми даними, брав участь у боротьбі з одним із пілотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ізраїльські ЗМІ та кадри очевидців.

Літак виконував рейс FZ1073 із Дубая до Тель-Авіва. Під час польоту екіпаж подав сигнал 7700, який означає надзвичайну ситуацію. Згодом літак передав код 7500 – міжнародний сигнал, який може свідчити про незаконне втручання або захоплення повітряного судна.

Через це в Ізраїлі підняли в повітря винищувачі. Літак змінив курс і попрямував до Саудівської Аравії, де здійснив посадку в аеропорту Табук. На борту перебували близько 150 пасажирів. Усі вони залишилися живі.

Пасажир, який зупинив пілота літак аз ножем
Пасажир, який зупинив пілота літак аз ножем
фото: соцмережі

Після посадки почали з'являтися подробиці того, що сталося на борту. За даними ізраїльських ЗМІ, між двома пілотами виникла фізична сутичка. Один із них нібито дістав ніж і поранив колегу.

У конфлікт втрутилися пасажири. За їхніми словами, вони намагалися зупинити нападника та допомогти екіпажу взяти ситуацію під контроль. Один із пасажирів, який має медичну підготовку, надавав допомогу пораненому.

Одна з пасажирок розповіла ізраїльським журналістам, що після початку конфлікту люди почули крики та побачили кров у кабіні пілотів. За її словами, пасажири не розуміли, що відбувається, і побоювалися, що літак може розбитися.

Пасажир, який зупинив пілота літак аз ножем
Пасажир, який зупинив пілота літак аз ножем
фото: соцмережі

Пасажирка також описала момент, коли люди на борту вирішили втрутитися у сутичку. За її словами, ситуація була настільки небезпечною, що деякі пасажири думали, що можуть не вижити.

Водночас версію про захоплення літака офіційно не підтверджено. Ізраїльський посадовець повідомив Reuters, що інцидент на борту Flydubai не був захопленням літака. Причиною екстреної посадки назвали конфлікт між членами екіпажу.

Авіакомпанія Flydubai підтвердила, що на борту рейсу стався інцидент, після якого літак здійснив вимушену посадку в Табуку. Перевізник заявив, що співпрацює з відповідними органами та забезпечує подальше перевезення пасажирів.

Таким чином, попередні побоювання щодо захоплення літака виникли через переданий код 7500 та різку зміну маршруту. Пізніше стало відомо про бійку між пілотами. Твердження про використання ножа та поранення одного з пілотів наразі походять із повідомлень медіа та свідчень пасажирів і потребують офіційного підтвердження.

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Теги: Ізраїль літак кримінал

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