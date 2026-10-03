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Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту
Літак авіакомпанії Flydubai
фото: Flydubai (ілюстративне)

Другий пілот атакував капітана аварійною сокирою та спробував перехопити керування літаком

Розслідування інциденту на борту рейсу Flydubai FZ1073 встановило нові обставини нападу, що стався 30 вересня під час польоту з Дубая до Тель-Авіва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Gulf News, яке наводить слова генпрокурора ОАЕ Хамада Саїфа аш-Шамсі. 

Під час польоту другий пілот напав на капітана в кабіні, використавши аварійну сокиру, та спробував перехопити керування літаком. Розслідування встановило, що дії другого пілота були спробою здійснити терористичний акт.

Водночас слідство ще триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, мотив нападника та його можливі зв'язки. Також фахівці завершують технічні експертизи та аналізують речові й цифрові докази. Остаточні результати розслідування прокуратура ОАЕ оприлюднить після завершення всіх необхідних слідчих процедур.

Нагадаємо, 30 вересня під час рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва другий пілот напав на капітана. Літак із 174 людьми на борту почав стрімко втрачати висоту та за дві хвилини знизився приблизно на 5 км. Попри важкі поранення, капітан Сміт Маччхар зміг відчинити двері кабіни, після чого пасажири, члени екіпажу та британський пілот, який перебував на борту, знешкодили нападника. Літак здійснив екстрену посадку в саудівському Табуку.

Спочатку слідство не виключало терористичного мотиву, однак розглядало й інші версії події, зокрема конфлікт між пілотами та можливу спробу самогубства.

Також повідомлялося, що нападник міг планувати спрямувати літак на ціль в Ізраїлі. Кореспондент The Jerusalem Post Аміхай Стейн із посиланням на ізраїльського посадовця писав, що серед версій розглядався сценарій теракту за типом атак 11 вересня. Водночас тоді посадовець наголошував, що достеменно невідомо, що саме планував зробити другий пілот.

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Теги: теракт Ізраїль пілот прокуратура літак ОАЕ авіація

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