Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ

На кадрах, які поширюються в соцмережах та ізраїльських медіа, видно різке падіння висоти літака

Пасажири розповіли про крики в салоні та кров у кабіні пілотів

На борту літака Flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, могла виникнути спроба навмисно направити повітряне судно до землі. Один із пілотів, за попередніми даними, міг намагатися скоїти самогубство, а другий член екіпажу вступив із ним у боротьбу та перехопив керування. Про це повідомив ізраїльський журналіст Халлен Біттон Розен, пише «Главком».

За його даними, підозра полягає в тому, що один із пілотів під час польоту здійснив різке піке з висоти близько 30 тис. футів до 15 тис. футів за короткий проміжок часу. Другий пілот нібито намагався зупинити його під час фізичної боротьби.

📹У мережі з'явилися кадри нібито із салону Flydubai під час бійки пілотів



🗣На відео чути крики, літак сильно трясе, а пасажири моляться. За даними очевидців, до кабіни пілотів довелося прориватися бортпровідникам і пасажирам. pic.twitter.com/AZsZtBbJqR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Інформацію про різке зниження літака підтверджують дані відстеження польоту. За даними ізраїльського Channel 14, Boeing 737 MAX 8 під час інциденту знизився з понад 30 тис. футів до приблизно 15 тис. футів.

На кадрах, які поширюються в соцмережах та ізраїльських медіа, видно різке падіння висоти літака. Також з'явилися відео та фото з салону після інциденту. На одному з кадрів видно пасажира із кров'ю на одязі. Фото оприлюднив журналіст Amichai Stein, його також поширило видання The Times of Israel.

Пасажир, який допоміг зупинити пілота з ножем фото: соцмережі

Пасажири розповідали про надзвичайно сильний переляк під час польоту. За словами однієї з пасажирок, люди почули крики, а після відкриття дверей кабіни побачили кров. Вона також заявила, що один із пілотів був поранений ножем.

Літак виконував рейс FZ1073 із Дубая до Тель-Авіва. Під час польоту екіпаж подав сигнал 7700, що означає загальну аварійну ситуацію, а згодом – код 7500, який використовується у разі незаконного втручання або захоплення літака. Після цього судно змінило маршрут і попрямувало до Саудівської Аравії.

До літака були підняті ізраїльські винищувачі. Boeing 737 благополучно сів в аеропорту Табука на північному заході Саудівської Аравії. Усі пасажири залишилися живими.

Спочатку інцидент викликав побоювання щодо можливого захоплення літака. Однак згодом в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що це не було захопленням. За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації стала фізична сутичка між двома пілотами. Обставини конфлікту наразі з'ясовуються.

Ізраїльські ЗМІ тим часом повідомляють, що один із пілотів міг намагатися навмисно розбити літак, а другий разом із пасажирами зміг цьому запобігти. Ця версія поки залишається непідтвердженою офіційно.