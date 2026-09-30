Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ

Один з пілотів міг здійснити теракт за типом 11 вересня, направивши літак на хмарочоси

Через сигнал про можливе захоплення літака Ізраїль підняв у повітря винищувачі

Один із пілотів рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва міг намагатися захопити літак і спрямувати його на ціль в Ізраїлі. Серед можливих мотивів правоохоронці розглядають і сценарій теракту, схожого на атаки 11 вересня. Про це повідомив кореспондент The Jerusalem Post Аміхай Стейн, пише «Главком».

За його словами, один із пілотів, ймовірно, намагався розбити літак, однак другий пілот та пасажири втрутилися і запобігли катастрофі. Про це Стейн написав у соцмережі X.

Журналіст звернув увагу на дані Flightradar, згідно з якими літак за короткий час втратив близько 14 тис. футів висоти – приблизно 4,2 км.

В іншому дописі Стейн процитував неназваного ізраїльського чиновника, який заявив, що наразі остаточно невідомо, що саме намагався зробити пілот.

«Досі неясно, що намагався зробити пілот: чи мав намір захопити літак і направити його до Ізраїлю, щоб розбити його, чи здійснити теракт за типом 11 вересня. Ясно одне: він хотів захопити літак», – йдеться у цитаті.

На тлі цих побоювань ізраїльські військові підняли в повітря винищувачі для супроводу пасажирського борту. Причиною стала передусім передача літаком сигналу 7500, який використовується для повідомлення про можливе незаконне втручання або захоплення повітряного судна.

Літак Flydubai FZ1073, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, після цього змінив маршрут і здійснив посадку в Табуку, Саудівська Аравія. На борту перебували близько 150 пасажирів. Усі вони залишилися живими.

За даними ізраїльських ЗМІ, під час польоту між двома пілотами виникла фізична сутичка. Пасажири повідомляли про крики з кабіни, а на оприлюднених кадрах із салону чути паніку та видно, як люди моляться.

Водночас ізраїльська сторона згодом заявила, що інцидент не вважається захопленням літака. Представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив Reuters, що йдеться про іншу надзвичайну ситуацію. Попередньо її пов'язують саме з конфліктом між пілотами.