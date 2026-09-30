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Літак із понад 150 пасажирами подав сигнал про викрадення: стало відомо, що сталося на борту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Літак із понад 150 пасажирами подав сигнал про викрадення: стало відомо, що сталося на борту
фото: Flydubai

Борт перебував над районом Саудівської Аравії, коли виникла ситуація, через яку було активовано відповідний аварійний код

Літак авіакомпанії Flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав код, що свідчить про можливе викрадення повітряного судна. На тлі інциденту Ізраїль підняв у повітря винищувачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані The Jerusalem Post.

Згодом стало відомо, що літак успішно приземлився в Саудівській Аравії. За даними ізраїльських ЗМІ, повідомлення про захоплення судна могло бути пов'язане з бійкою на борту між членами екіпажу. Також уточнюється,що сутичка сталася за участі двох пілотів літака, один з яких нібито був українцем, а інший росіянином. 

На борту пасажирського літака перебувало понад 150 людей. Під час польоту екіпаж передав спеціальний код 7500, який використовується для повідомлення про незаконне втручання або можливе захоплення літака.

Зміна курсу літака після сигнала про допомогу
Зміна курсу літака після сигнала про допомогу
фото: Flightradar

За даними видання, після подачі сигналу ізраїльські військово-повітряні сили підняли винищувачі для супроводу літака.

Літак змінив напрямок польоту та почав повертатися у бік Дубая. Борт перебував над районом Саудівської Аравії, коли виникла ситуація, через яку було активовано відповідний аварійний код.

Код 7500 використовується в авіації для непомітного для пасажирів повідомлення диспетчерам про незаконне втручання в роботу екіпажу або можливе викрадення літака. Його передача сама по собі не означає, що захоплення повітряного судна фактично відбулося.

Ізраїльські винищувачі були підняті після отримання сигналу для перевірки ситуації та забезпечення безпеки повітряного простору. Подальші обставини інциденту уточнюються.

Варто нагадати, відомий український сомельє Зорік Уманський розповів про загибель 14-річного сина внаслідок російської атаки на Київ. За його словами, 25 вересня о 8-й ранку шахед влучив у їхню квартиру на Печерську.

За інформацією, яку наводив «Главком» із посиланням на ізраїльського журналіста Ассафа Розенцвейга, загиблий 14-річний хлопець був громадянином Ізраїлю. Його мати, за цими даними, також постраждала внаслідок атаки.

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Теги: Ізраїль літак винищувач

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