Останню ніч провів з дружиною: стали відомі подробиці смерті принца Філіпа

Попри погіршення здоров'я, принц не дозволяв допомагати йому

Принц Філіп, який покинув цей світ напередодні, не хотів вмирати в лікарні, і майже весь час з чотирьох тижнів, що був в лікарні, рвався додому.

Про це пише The Telegraph.

Британські ЗМІ також розповіли інші подробиці останніх днів принца Філіпа.

Принц Філіп читав, писав листи та говорив телефоном з рідними. Його дратували санітарні заходи через коронавірус, адже вони ускладнювали зустрічі з родиною.

Попри погіршення здоров'я, принц не дозволяв допомагати йому. Він розгнівався, коли йому привезли інвалідний візок. Розповідають, що принц Філіп впустив окуляри та заборонив помічникові підіймати їх за нього.

В останні дні апетиту у принца майже не було, але іноді він проводив трапези в компанії дружини. В останню ніч Єлизавета була біля його ліжка, інформує Evening Standard.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.