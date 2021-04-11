Принц Чарльз віддав останню шану покійному батькові принцу Філіпу
Від імені королівської сім'ї принц Чарльз подякував усім, хто розділили втрату і горе родини в непростий для них час
Принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, вшанував сьогодні пам'ять свого покійного батька принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він вийшов з Highgrove House, свого заміського будинку в Тетбері, графство Глостершир, щоб подякувати за підтримку і сказати декілька добрих слів про батька.
Відео було записано заздалегідь і опубліковано 10 березня.
«Я особливо хотів сказати, що мій батько, за останні 70 років, надав саме чудове, віддане служіння Королеві, моїй родині, країні, але і всій Співдружності. Як ви розумієте, ми з сім'єю дуже сумуємо за батьком. Його дуже любили і цінували, і, крім усього іншого, я можу уявити, він був би так глибоко зворушений кількістю інших людей тут і в інших місцях у всьому світі і Співдружності, які також, я думаю, розділяють нашу втрату і нашу печаль. Мій дорогий тато був дуже особливою людиною, який, я думаю, перш за все, був би вражений реакцією і зворушливими речами, які були сказані про нього, і з цієї точки зору ми, моя сім'я, глибоко вдячні за все це. Він буде підтримувати нас у цій конкретній втраті і у цей особливо сумний час. Дякую», – сказав принц Вельський в своєму зверненні.
Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.
Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.
Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.
Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.