Принц Чарльз віддав останню шану покійному батькові принцу Філіпу

Від імені королівської сім'ї принц Чарльз подякував усім, хто розділили втрату і горе родини в непростий для них час

Принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, вшанував сьогодні пам'ять свого покійного батька принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він вийшов з Highgrove House, свого заміського будинку в Тетбері, графство Глостершир, щоб подякувати за підтримку і сказати декілька добрих слів про батька.

Відео було записано заздалегідь і опубліковано 10 березня.

«Я особливо хотів сказати, що мій батько, за останні 70 років, надав саме чудове, віддане служіння Королеві, моїй родині, країні, але і всій Співдружності. Як ви розумієте, ми з сім'єю дуже сумуємо за батьком. Його дуже любили і цінували, і, крім усього іншого, я можу уявити, він був би так глибоко зворушений кількістю інших людей тут і в інших місцях у всьому світі і Співдружності, які також, я думаю, розділяють нашу втрату і нашу печаль. Мій дорогий тато був дуже особливою людиною, який, я думаю, перш за все, був би вражений реакцією і зворушливими речами, які були сказані про нього, і з цієї точки зору ми, моя сім'я, глибоко вдячні за все це. Він буде підтримувати нас у цій конкретній втраті і у цей особливо сумний час. Дякую», – сказав принц Вельський в своєму зверненні.