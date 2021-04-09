Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа

Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів

У Великій Британії сьогодні приспущено прапори по всій країні – у королівстві оголосили жалобу через смерть принца Філіпа.

Зазначається, що послідовність дій на випадок смерті принца Філіпа описана в плані під кодовою назвою Операція Форт-бридж.

Лорд-камергер, колишній глава служби контррозвідки MI-5 Ендрю Паркер і прем'єр-міністр Борис Джонсон проведуть консультації з королевою щодо її побажань стосовно похорону.

До церемонії буде діяти національна жалоба. За затвердженим планом, приспускаються британські прапори, всі депутати надягають чорні пов'язки, а чоловіки-депутати – ще й чорні краватки.

Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. У Букінгемському палаці повідомили, що здоров’я чоловіка королеви Єлизавети II останнім часом погіршилося. З 2017 року його рідко з’являвся на публіці. Жив переважно у маєтку королеви Сандрінгем в Норфолку, але переїжджав з нею у Віндзорський замок під час локдауну.

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX і праправнуком англійської королеви Вікторії.

Під час навчання в коледжі Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже в 1946 році попросив у короля дозволу одружитись зі спадкоємицею престолу.

Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів і можливості, аби його нащадки носили його прізвище.

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський. Також в них вісім онуків і 10 правнуків.

У 2017 році подружжя відзначили 70-ту річницю з дня весілля. Цей королівський шлюб став найдовшим у світовій історії.