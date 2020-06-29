Озброєні люди атакували фондову біржу Пакистану: є жертви



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На місці нападу на біржу працюють поліцейські

Серед загиблих є поліцейські та працівники біржі

У понеділок, 29 червня, у місті Карачі в Пакистані скоєно збройний напад на найбільшу фондову біржу країни.

Як повідомляє ВВС, озброєні люди увірвалися до будівлі біржі після того, як кинули гранату біля центрального входу.

CNN повідомляє про п’ятьох загиблих, серед яких є поліцейські та працівники служби безпеки біржі. Ще кілька людей поранено.

За даними місцевої поліції, кілька бойовиків вбито.

AFP із посиланням на правоохоронців повідомляє, що убитих бойовиків четверо.

Директор Пакистанської фондової біржі Абід Алі повідомив журналістам, що четверо нападників увійшли до будівлі фінансового комплексу і відкрили вогонь, проте зараз ситуація під контролем.

«Було четверо нападників, вони прийшли з боку паркінгу, кинули гранату перед головним входом, а потім почали безладну стрілянину», - цитує слова Алі CNN.

За його словами, бойовики були одягнені у форму, схожу на поліцейську.