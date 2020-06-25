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    Економіка та фінанси

    США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ

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    <p>Раніше повідомлялося, що Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля затримали в Іраку</p> - США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ

    Раніше повідомлялося, що Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля затримали в Іраку

    Винагороду за інформацію про нового ватажка «Ісламської держави» зросла вдвічі

    Сполучені Штати Америки вдвічі збільшили винагороду за інформацію про нового ватажка терористичної організації «Ісламська держава».

    Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

    Так, за дані про Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля США обіцяють 10 млн доларів.

    Згідно з даними Вашингтону, ватажок терористів причетний до вбивств та викрадення єзидів в Іраку. Також він керував різними вилазками бойовиків «Ісламської держави».

    Крім того, у Сполучених Штатах його вважають наступником ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

    У травні розвідка Іраку повідомила про арешт лідера угрупування «Ісламська держава».

    За інформацією спецслужби, заарештований очолив організацію після вбивства американськими військовими в жовтні 2019 року колишнього лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

     «Ісламська держава» в своїх повідомленнях називає лідером організації Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші.

    Як повідомляв раніше «Голос Америки», Вашингтон вважає, що під цим ім’ям ховається один із засновників та ідеологів організації Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.

    Іракська розвідка стверджує, що справжнє ім’я заарештованого – Абдельнасер аль-Кірдаш.

    ІДІЛ США гроші тероризм арешт Ісламська держава Держдепартамент США
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