США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ



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Раніше повідомлялося, що Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля затримали в Іраку

Винагороду за інформацію про нового ватажка «Ісламської держави» зросла вдвічі

Сполучені Штати Америки вдвічі збільшили винагороду за інформацію про нового ватажка терористичної організації «Ісламська держава».

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Так, за дані про Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля США обіцяють 10 млн доларів.

Згідно з даними Вашингтону, ватажок терористів причетний до вбивств та викрадення єзидів в Іраку. Також він керував різними вилазками бойовиків «Ісламської держави».

Крім того, у Сполучених Штатах його вважають наступником ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

У травні розвідка Іраку повідомила про арешт лідера угрупування «Ісламська держава».

За інформацією спецслужби, заарештований очолив організацію після вбивства американськими військовими в жовтні 2019 року колишнього лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

«Ісламська держава» в своїх повідомленнях називає лідером організації Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші.

Як повідомляв раніше «Голос Америки», Вашингтон вважає, що під цим ім’ям ховається один із засновників та ідеологів організації Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.

Іракська розвідка стверджує, що справжнє ім’я заарештованого – Абдельнасер аль-Кірдаш.