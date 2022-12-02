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Падіння російського літака: у мережі з’явилося відео аварії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння російського літака: у мережі з’явилося відео аварії
фото скріншот відео

Після падіння літака у небо здійнявся стовп чорного диму

Жителі Приморського краю Росії зазняли відео авіатрощі винищувача МіГ-31. На кадрах видно, як після падіння літака у небо здіймається височезний стовп чорного диму.

Як раніше повідомлялося, у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Відомо, що екіпаж встиг катапультуватись. Про жертви та руйнування поки не повідомляється.

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

Зазначимо, що даний вид літака може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО.

Нагадаємо, 28 листопада у Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.

Теги: росія аварія літак відео винищувач вертоліт

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