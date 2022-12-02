Падіння російського літака: у мережі з’явилося відео аварії

Після падіння літака у небо здійнявся стовп чорного диму

Жителі Приморського краю Росії зазняли відео авіатрощі винищувача МіГ-31. На кадрах видно, як після падіння літака у небо здіймається височезний стовп чорного диму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як раніше повідомлялося, у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Відомо, що екіпаж встиг катапультуватись. Про жертви та руйнування поки не повідомляється.

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. Зазначимо, що даний вид літака може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО.

Нагадаємо, 28 листопада у Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.