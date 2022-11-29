ЗСУ приземлили два ворожі літаки

Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів окупантів в місті Сватове

Українські захисники за минулу добу збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 та радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності Су-24. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24», – йдеться в повідолменні.

Крім того, підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки). Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1972 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.

До слова, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.