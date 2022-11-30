Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю
фото з відкритих джерел

Всі літаки перебували у зоні протиповітряної оборони 18 хвилин

Збройні сили Південної Кореї підняли у повітря винищувачі, коли два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО країни. Про це повідомляє Voice of America.

Як повідомляє Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS), два китайські бомбардувальники H-6, починаючи з 5:50 ранку 30 листопада, двічі входили в зону протиповітряної оборони країни (KADIZ). Через кілька годин вони знову ввійшли у зону ідентифікації ППО з боку Японського моря, але разом з ними вже були шість російських військових літаків, включаючи бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35. Всі літаки перебували у зоні KADIZ 18 хвилин.

«Наші військові відправили винищувачі ППС перед входом китайських і російських літаків у KADIZ для виконання тактичних заходів у рамках підготовки до можливої непередбачуваної ситуації», – йдеться в заяві JCS.

«Голос Америки» підкреслює, що у цій ситуації не йдеться про порушення повітряного простору Південної Кореї, водночас у зоні ППО будь-якої країни іноземні літаки мають вживати спеціальних заходів для ідентифікації. Однак міжнародних правил, що регулюють зони ППО, на відміну від повітряного простору держави, не існує.

Видання нагадало, що Москва не визнає зону ППО Кореї, а у Пекіні заявили, що ця зона не є територіальним повітряним простором, і всі країни повинні мати там свободу пересування. Китай і Росія і раніше заявляли, що їх військові літаки проводять регулярні спільні навчання.

Водночас Міністерство оборони Японії повідомило, що повітряні сили самооборони країни також підняли у повітря винищувачі після того, як китайські бомбардувальники пролетіли зі Східно-Китайського моря в Японське море, де до них приєдналися два російські безпілотники.

Нагадаємо, Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для того, щоб їх потім направили до України. 

Теги: росія Південна Корея Китай літак військові навчання повітря Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сеул підняв десятки винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР
КНДР підняла в повітря 180 військових літаків. Південна Корея вже відреагувала
4 листопада, 10:49
Південна Корея надає гуманітарну допомогу Україні
Стало відомо, чому Південна Корея не постачає зброю Україні
28 жовтня, 07:02
Північна Корея запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю
КНДР запустила балістичні ракети, Південна Корея заявила про вторгнення
2 листопада, 08:18

Політика

Голова розвідки РФ розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ
Голова розвідки РФ розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ
Британія запровадила санкції проти 22 російських посадовців
Британія запровадила санкції проти 22 російських посадовців
Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю
Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю
ФБР обшукало яхту Медведчука, яка пришвартована у Хорватії
ФБР обшукало яхту Медведчука, яка пришвартована у Хорватії
Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини
Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини
Москва фінансуватиме з бюджету фільми про «Малоросію як історичну область Росії»
Москва фінансуватиме з бюджету фільми про «Малоросію як історичну область Росії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
25K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
22K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
8612
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
8398
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Сьогодні, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту