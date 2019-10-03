Падіння бомбардувальника у США: загинули семеро людей
Під час приземлення літак не впорався з керуванням і зіткнувся з ангаром
На борту літака перебували 13 людей - 10 пасажирів і три члени екіпажу
Семеро людей загинули внаслідок падіння бомбардувальника B-17 часів Другої світової війни у міжнародному аеропорту «Бредлі» в Коннектикуті.
За даними влади, на борту перебували 13 людей - 10 пасажирів і три члени екіпажу.
Щонайменше шестеро людей були доставлені в лікарню, троє з них отримали важкі поранення.
Одна людина на землі також постраждала.
Зазначається, що літак кілька хвилин перебував у польоті, коли пілоти повідомили про несправності і запросили дозвіл повернутися на землю. Під час приземлення він не впорався з керуванням і зіткнувся з ангаром.
Бомбардувальник B-17 часів Другої світової війни здійснював короткі польоти для любителів історії та авіації. В аеропорту «Бредлі» зараз проходить виставка військової авіації Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки.
Повідомляється, що Національна рада з безпеки на транспорті в США направила групу для розслідування причин авіакатастрофи.
Джерело: Інтерфакс-Україна