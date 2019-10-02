У США розбився бомбардувальник Boeing



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На місці катастрофи літака сталася велика пожежа

В американському штаті Коннектикут бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress зазнав аварії при посадці в міжнародному аеропорту Бредлі. Про це повідомляє Fox61 в середу, 2 жовтня.

Відзначається, що зараз в аеропорту проходить виставка військової авіації Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки. На місці аварії почалася пожежа, яку оперативно загасили прибулі рятувальники.

За даними поліції, постраждало кілька людей. Але наразі не повідомляється про те, в якому вони стані.

Керівництво аеропорту прийняло рішення про його тимчасове закриття.

Нагадаємо, що 31 липня у Каліфорнії розбився винищувач-бомбардувальник. Тоді щонайменше семеро відвідувачів національного парку Долина смерті постраждали в результаті катастрофи. Літак розбився в так званому каньйоні Зоряних воєн, що розташований в Долині смерті неподалік від бази ВМС США Чайна-Лейк.



