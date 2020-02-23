Палестинці випустили по території Ізраїлю близько 20 ракет



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Ракетний обстріл Ізраїлю розглядають як помсту за смерть члена збройного крила «Ісламського джихаду» Фото ілюстративне

Ізраїльські військові заявили, що близько 10 ракет були збиті їхньою системою протиракетної оборони, інформації про жертви немає

Палестинські бійці 23 лютого випустили близько 20 ракет по півдню Ізраїлю після того, як ізраїльські сили застрелили підозрюваного в розміщенні бомби на межі Сектору Гази – одного з членів «Бригади Аль-Кудса», збройного крила «Ісламського джихаду», Мохаммада ель-Найєма.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Ізраїльські військові заявили, що близько 10 ракет були збиті їхньою системою протиракетної оборони, інформації про жертви немає.

«Ракетний обстріл розглядають як помсту за смерть Найєма. Палестинців розлютило зображення тіла бойовика, якого ізраїльтяни забирали зі Сектора Гази на бульдозер», - пише видання.

В ізраїльській армії пояснили, що тіло забрали з допомогою бульдозера, щоб не наражати на небезпеку своїх військових.

Інцидент стався на тлі відносного затишшя уздовж «лінії безпеки», яка відділяє Ізраїль від Сектора Гази.

Нагадаємо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.