Папа Римський підтримав припинення вогню на сході України
Він сподівається, що угоду вдасться реалізувати на практиці
Папа Римський Франциск підтримав досягнення домовленості щодо припинення вогню на Донбасі і висловив сподівання, що її буде втілено.
Про це повідомляє Vatican News.
«Нещодавно домовленість щодо припинення вогню на Донбасі була ухвалена членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб домовленість нарешті була реалізована, включаючи ефективний процес роззброєння та розмінування», – сказав понтифік.
Папа Римський додав, що «лише таким чином вдасться відновити довіру та закласти основи для примирення, яке так необхідне і якого так довго чекає народ».
Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.
Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.