Папа Римський підтримав припинення вогню на сході України



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Папа Римський підтримав досягнення домовленості щодо припинення вогню на Донбасі

Він сподівається, що угоду вдасться реалізувати на практиці

Папа Римський Франциск підтримав досягнення домовленості щодо припинення вогню на Донбасі і висловив сподівання, що її буде втілено.

Про це повідомляє Vatican News.

«Нещодавно домовленість щодо припинення вогню на Донбасі була ухвалена членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб домовленість нарешті була реалізована, включаючи ефективний процес роззброєння та розмінування», – сказав понтифік.

Папа Римський додав, що «лише таким чином вдасться відновити довіру та закласти основи для примирення, яке так необхідне і якого так довго чекає народ».

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

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