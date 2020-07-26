Припинення вогню на Донбасі. Трошки зради
Подзвонили сьогодні зранку друзі з безпілотної розвідки. Військові...
Кажуть, не дають їм працювати наші РЕБи, станції Радіо-електронної боротьби. Більш того, з'явились машини яких ніколи не бачили в ЗСУ.
Я офігівший, подзвонив компітентному знайомому і він підтвердив моє припущення, що то можливо РЕБи ОБСЄ. Але у ОБСЄ немає таких станцій в Україні, як проконсультував мене один колишній співробітник місії.
Ніби ОБСЄ має контролювати і зупиняти роботу безпілотників з двох боків.
Але є один маленький нюанс. Ми ж всі знаємо з числених звітів самого ОБСЄ, що окупанти на свої позиції їх не пускають, або коли пускають, то обмежено і не на всі.
Тобто у нас глушать, а у росіян ні.
Чиї б ті машини не були, бо хлопці кажуть, вони не маркеровані, але наші не полетіли.
Веселий кардабалет.
Хто б не проводив блокування з нашого боку це жахливо.
Бо як проводяться заходи з виконання Мінських домовленостей з боку окупованих територій?
Правильно. Ніяк.
Джерело: блог Мирослава Гая