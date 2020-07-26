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    Думки вголос

    Припинення вогню на Донбасі. Трошки зради

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Припинення вогню на Донбасі. Трошки зради

    Подзвонили сьогодні зранку друзі з безпілотної розвідки. Військові...

    Кажуть, не дають їм працювати наші РЕБи, станції Радіо-електронної боротьби. Більш того, з'явились машини яких ніколи не бачили в ЗСУ.

    Я офігівший, подзвонив компітентному знайомому і він підтвердив моє припущення, що то можливо РЕБи ОБСЄ. Але у ОБСЄ немає таких станцій в Україні, як проконсультував мене один колишній співробітник місії.

    Ніби ОБСЄ має контролювати і зупиняти роботу безпілотників з двох боків.

    Але є один маленький нюанс. Ми ж всі знаємо з числених звітів самого ОБСЄ, що окупанти на свої позиції їх не пускають, або коли пускають, то обмежено і не на всі.

    Тобто у нас глушать, а у росіян ні.

    Чиї б ті машини не були, бо хлопці кажуть, вони не маркеровані, але наші не полетіли.

    Веселий кардабалет.

    Хто б не проводив блокування з нашого боку це жахливо.

    Бо як проводяться заходи з виконання Мінських домовленостей з боку окупованих територій?

    Правильно. Ніяк.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія окупанти ОБСЄ Донбас ЗСУ військові
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