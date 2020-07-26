Українські воїни від початку 2019 року отримали близько двох мільйонів гривень за знищену техніку окупантів



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Винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні

За успішне виконання бойових завдань протягом 2019-2020 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 млн гривень

Українські військовослужбовці від початку 2019 року вже отримали близько двох мільйонів гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

«За період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо. Лише з початку 2019-го станом на липень поточного року загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 млн грн, з них 2,5 млн грн – у 2020 році. За участь у бойових діях за цей же період – 34,1 мільйона гривень, – з них 12,9 млн у 2020 році.

Винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Нагадаємо, Міноборони складає списки бійців, які брали участь в Революції гідності.

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