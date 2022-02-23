  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Папа Римський оголосив день посту за мир в Україні

    Папа Франциск:&nbsp;нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни - Папа Римський оголосив день посту за мир в Україні
    Папа Франциск: нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни
    фото: ЕРА

    «Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні»,– сказав Папа

    Папа Римський Франциск занепокоєний погіршенням ситуації, що посилило загрозу для миру в Україні та світі і пропонує провести день посту за мир 2 березня. Про це він заявив наприкінці загальної аудієнції, пише Vatican News.

    «Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні»,– сказав Папа.

    Він зазначив, що незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії.

    «Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право», – додав Папа Франциск.

    Він також звернувся до всіх, віруючих і невіруючих.

    «Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни», – додав понтифік.

    Нагадаємо, у середині лютого Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні. Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

    8 лютого голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

    Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

    Читайте також: Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні божевіллям
    Теги: церква Папа Римський війна релігія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Папа Римський оголосив день посту за мир в Україні