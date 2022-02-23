Папа Римський оголосив день посту за мир в Україні

«Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні»,– сказав Папа

Папа Римський Франциск занепокоєний погіршенням ситуації, що посилило загрозу для миру в Україні та світі і пропонує провести день посту за мир 2 березня. Про це він заявив наприкінці загальної аудієнції, пише Vatican News.

«Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні»,– сказав Папа.

Він зазначив, що незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії.

«Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право», – додав Папа Франциск.

Він також звернувся до всіх, віруючих і невіруючих.

«Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни», – додав понтифік.

Нагадаємо, у середині лютого Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні. Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

8 лютого голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

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