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    Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні «божевіллям»

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    Папа Франциск: і не забуваймо. Війна &ndash; це божевілля - Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні «божевіллям»

    Папа Франциск: і не забуваймо. Війна – це божевілля

    фото: reuters

    «Давайте й надалі благати Бога миру», – закликав вірян понтифік

    Папа Римський Франциск вважає, що повномасштабна війна в Україні буде «божевіллям», і сподівається, що кризу у відносинах Києва та Москви можна буде подолати шляхом багатостороннього діалогу. Про це він заявив під час загальної аудієнції в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.

    Франциск подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

    «Давайте й надалі благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу», – сказав Папа Римський.

    Він висловив сподівання, що переговори в «нормандському форматі» сприятимуть цьому.

    «І не забуваймо. Війна – це божевілля», – додав Франциск.

    Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

    У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

    Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

    Теги: Росія церква Папа Римський війна релігія Україна
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    Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні «божевіллям»