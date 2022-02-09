Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні «божевіллям»

Папа Франциск: і не забуваймо. Війна – це божевілля

«Давайте й надалі благати Бога миру», – закликав вірян понтифік

Папа Римський Франциск вважає, що повномасштабна війна в Україні буде «божевіллям», і сподівається, що кризу у відносинах Києва та Москви можна буде подолати шляхом багатостороннього діалогу. Про це він заявив під час загальної аудієнції в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.

Франциск подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

«Давайте й надалі благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу», – сказав Папа Римський.

Він висловив сподівання, що переговори в «нормандському форматі» сприятимуть цьому.

«І не забуваймо. Війна – це божевілля», – додав Франциск.

Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.