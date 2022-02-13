  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні

    Щонеділі Папа згадує Україну у своїх молитвах - Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні
    Щонеділі Папа згадує Україну у своїх молитвах
    фото з відкритих джерел

    У своєму щотижневому зверненні і благословенні Папа Франциск знову підтримав Україну

    Папа Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра, повідомляє Reuters

    «У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків», – заявив понтифік.

    Папа звернувся до тисяч людей на площі, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.

    «Давайте помолимося в тиші», – сказав він. Натовп замовк приблизно на півхвилини.

    Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

    У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

    Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

    Читайте також: Папа Римський вважає повномасштабну війну в Україні божевіллям
    Теги: Папа Римський агресія напад Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні