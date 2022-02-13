Папа Римський здійснив мовчазну молитву за мир в Україні

Щонеділі Папа згадує Україну у своїх молитвах

У своєму щотижневому зверненні і благословенні Папа Франциск знову підтримав Україну

Папа Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра, повідомляє Reuters

«У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків», – заявив понтифік.

Папа звернувся до тисяч людей на площі, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.

«Давайте помолимося в тиші», – сказав він. Натовп замовк приблизно на півхвилини.

Варто вказати, що наприкінці січня Папа Римський помолився за мир в Україні.

У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У 2021 році повідомлялося, що в Україну вже цього року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

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